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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ ИНСТИТУТА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ
11:33 28.06.2017
Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси начал прием документов для поступления в магистратуру на 2017-2018 учебный год по десяти специальностям: биология, искусствоведение, математика, машиностроение и машиноведение, прикладная математика и информатика, социология, физика, химия, экономика и управление народным хозяйством, юриспруденция.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, прием в магистратуру осуществляется на бюджетной и платной основе.
Заявления принимаются с 27 июня по 5 июля 2017 г., вступительные экзамены будут проводиться с 6 по 12 июля 2017 г.
Ознакомиться с правилами приема в магистратуру, графиком приема документов и сдачи экзаменов можно на сайте ИПНК НАН Беларуси.
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