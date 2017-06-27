Депутаты Минского городского Совета на очередной сессии внесли изменения и уточнения в бюджет Минска на 2017 год, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, на строительство первого участка третьей линии минского метро от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная площадь» с электродепо в 2017 г. будет направлено из городского бюджета 7 млн 186 тыс. руб., сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

Средства из бюджета будут перераспределены по отраслям. Дополнительное финансирование будет направлены на образование, физкультуру и спорт, культуру, городское хозяйство, транспорт и другие сферы.

В целом уточненный бюджет Минска на 2017 г. составит 4 млрд 846 млн рублей. Расходы бюджета необходимо профинансировать в сумме 4 млрд 921 млн рублей.

«В целях обеспечения финансовыми ресурсами объектов строительства, включенных в инвестиционную программу Минска на 2017 г., на основании обращений организаций-заказчиков по строительству, по предложению комитета строительства и инвестиций, производится перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и видами бюджетной классификации расходов бюджета, - пояснил А. Афанасьев. - Кроме того, объем финансирования инвестпрограммы увеличивается на 7 млн 220 тыс. рублей в соответствии с ранее принятыми решениями о выделении средств из резервного фонда Мингорисполкома. Из них 34 тыс. рублей направят на выполнение работ по установке памятника-бюста Симону Боливару в Минске, 7 млн 186 тыс. — на строительство метро».

С учетом изменений, вносимых в инвестпрограмму Минска, расходы городского бюджета на финансирование капитальных вложений составят 994 млн рублей.

В сферу образования дополнительно направляется более 2,6 млн рублей – для завершения капремонта отдельных учреждений образования, выполнения текущего ремонта школ и детских садов, оснащения новостроек мягким инвентарем, мебелью и другим оборудованием.

По отрасли «Физкультура и спорт» предусмотрено направить 552 тыс. рублей на закупку снегообразующих пушек и расходных материалов к ним для эффективного и полноценного функционирования лыжероллерных трасс в зимний период.

Кроме того, направляется дополнительно 80 тыс. рублей на выполнение 1-го этапа работ по реставрации и восстановлению мозаики на жилых домах на пр. Независимости, ул. Калиновского, а также фасадов жилых домов на ул. Коммунистической, являющихся историко-культурными ценностями.

На финансирование отраслей городского хозяйства предусмотрено направить 5 млн рублей на выполнение капитального ремонта жилищного фонда для обеспечения плана ввода площадей в 2017 г.; 400 тыс. рублей – УП «Минскзеленстрой» – на цветочное оформление города к празднованию 950-летия Минска; 7,5 млн рублей – ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» – на текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, установку пешеходного ограждения на разделительной полосе МКАД, текущий ремонт внутриквартальных проездов на землях общего пользования.

300 тыс. рублей будет выделено комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома на осуществление расходов по художественно-декоративному оформлению города к празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, 950-летия Минска, а также оформлению столицы к чемпионату Европы по современному пятиборью, 47-му заседанию Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов и др.

На содержание ГУ «Парковки столицы» дополнительно предусмотрено 502 тыс. рублей.

Для обеспечения текущей деятельности ГП «Минсктранс» во втором полугодии 2017 г. направляется 9 млн рублей на субсидии по возмещению затрат по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении.

С целью своевременной и качественной организации спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций в метрополитене предусмотрено дополнительное выделение средств Минскому городскому управлению МЧС в сумме 835,9 тыс. рублей на приобретение аварийно-спасательного оборудования и снаряжения.