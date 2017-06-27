Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Колядичи» пресекли попытку недекларирования парфюмированной воды известного бренда на сумму более 200 тыс. белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, парфюмированная вода в ассортименте перемещалась в железнодорожном контейнере из ОАЭ в адрес минского индивидуального предпринимателя. В результате досмотра обнаружено около 3 тыс. единиц незаявленной парфюмированной воды известной торговой марки. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тыс. рублей.

Поскольку фактическое количество, наименование и стоимость парфюмерии не соответствовали заявленным в документах сведениям, товар предварительной оценочной стоимостью более 200 тыс. рублей изъят.

По данному факту сотрудники Минской региональной таможней начали административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Материалы дела направлены в суд.