|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА ПАРТИЮ ПАРФЮМИРОВАННОЙ ВОДЫ НА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
10:34 28.06.2017
Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «Колядичи» пресекли попытку недекларирования парфюмированной воды известного бренда на сумму более 200 тыс. белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, парфюмированная вода в ассортименте перемещалась в железнодорожном контейнере из ОАЭ в адрес минского индивидуального предпринимателя. В результате досмотра обнаружено около 3 тыс. единиц незаявленной парфюмированной воды известной торговой марки. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тыс. рублей.
Поскольку фактическое количество, наименование и стоимость парфюмерии не соответствовали заявленным в документах сведениям, товар предварительной оценочной стоимостью более 200 тыс. рублей изъят.
По данному факту сотрудники Минской региональной таможней начали административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Материалы дела направлены в суд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2017
Курсы в банках
на 28.06.2017
Конвертация в банках
на 28.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте