С начала текущего года в бюджет Минска поступило более 2 млрд рублей. Это 96% от плана первого полугодия и 42% от годового плана, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил на 23-й очередной сессии Мингорсовета начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, представляя депутатам проект решения по внесению изменений и дополнений в бюджет Минска на 2017 г., темп роста поступлений за январь-июнь 2017 г. к аналогичному периоду 2016 г. составил 106,7%.

«Расходы бюджета Минска с начала года профинансированы в сумме 1 млрд 857 млн рублей, - уточнил А. Афанасьев. - Своевременно исполняются первоочередные социальные обязательства города, предъявляемые к оплате».

Расходы социально-культурной сферы без учета капитального строительства профинансированы в сумме 806 млн рублей. В сферу жилищно-коммунального хозяйства было направлено 138 млн рублей, транспорта – 109 млн рублей. На капитальное строительство израсходовано 399 млн рублей.