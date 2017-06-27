ОАО «Криница» выпустило лимитированную серию пива «Крынiца Прэмiум» «Легенды Менску» к 950-летию столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в связи с юбилеем Минска временно изменился дизайн банки. «Криница» разработала нестандартную авторскую упаковку для пива «Крынiца Прэмiум» (сорт варится по традиционной рецептуре при длительном процессе созревания). На упаковке появились легенды в виде трех графических образов.

«Легенды Менску» - это три упаковки с наиболее известными минскими легендами: о Менеске — основателе Менска («Каменныя млыны Менеска»), Белой Пани Ядвиге Любанской («Таямніцы Лошыцкай сядзібы») и привидении мэра в городской ратуше («Прывід мясцовай ратушы»). Каждую из легенд можно прочесть на банке. Их тексты создают ощущение, будто истории рассказаны кем-то из горожан.

Дизайн-концепцию упаковки разработал Денис Серебряков. Для каждой из легенд были созданы уникальные графические образы и специально спроектированный шрифт, который объединил графику и содержание историй. Все это создает впечатление материальных свидетельств прошлого.

«Нам всегда была интересна история нашего города, процесс его развития. Поэтому мы хотели сделать комплимент городу. Мы уверены, что для каждого города важны его легенды. Истории, которые передаются из уст в уста и создают особый и неповторимый шарм. Современный Минск быстро развивается. И важно, что к этому приложили руку сами горожане, которые не пассивно ждут изменений, а активно проявляют себя в городской жизни», - сказал генеральный директор компании «Криница» Александр Кижук.