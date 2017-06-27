Требование завершить внедрение новой архивной системы, позволяющей создавать регистрационные землеустроительные и инвентарные дела в цифровом виде, озвучил 27 июня председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии ведомства, где был рассмотрен вопрос хода работ по модернизации электронного архива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в настоящее время Национальное кадастровое агентство Госкомимущества продолжает совершенствовать Архивную открытую информационную систему (АОИС). Вторая версия АОИС – это комплексная система электронного архива, предназначенного для хранения в электронном виде регистрационных, землеустроительных и инвентарных дел за год с начала ее внедрения позволила только в одной Минской области сконвертировать более 117 тысяч регистрационных дел.

АОИС-2 явилась результатом модернизации первой системы, созданной в 2010 году в рамках мероприятий по реализации Программы развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2009–2013 годы, утвержденной постановлением Совета министров от 9 марта 2009 года № 294.

В АОИС-2 разработчики постарались учесть замечания и предложения территориальных организаций. В результате у пользователей возможность осуществления «гибких» настроек прав, что, в свою очередь, обеспечило им ряд новых преимуществ:

возможность определить, к каким разделом архивной системы пользователь может иметь доступ; определить к каким видам дел пользователь имеет доступ – к регистрационным, инвентарным, землеустроительным (в АОИС-1 пользователь имеет доступ только к одному структурному подразделению и ко всем видам дел);

реализована возможность подписывать электронной цифровой подписью (ЭЦП) файлы сразу при помещении в АОИС-2 без необходимости их предварительного подписания (при наличии ЭЦП Авест), а также с возможностью просмотра документа после скачивания его на компьютер без необходимости снятия ЭЦП Авест.

Кроме того, в АОИС-2 реализована связь с информационными ресурсами НКА:

Регистром недвижимости (ЕГРНИ) (реализован перенос метаданных документов, поданных при обращении за совершением регистрационных действий, в результате чего автоматически создаются листы дела – пользователям остается только прикрепить файл документа);

реестром адресов (позволяет выбирать точный адрес объекта из реестра адресов);

Сегодня модернизация Архивной открытой информационной системы предоставляет широкие возможности контроля за активностью пользователей. А именно: позволяет контролировать их действия в системе, может служить инструментом для объективной оценки при принятии управленческих решений. Позволяет строить очень подробные отчеты по множеству критериев – дата создания дела, территориальная организация по госрегистрации (ТОР), вид дела, вид объекта учета, статус дела, ФИО лица поместившего дела и т.д.

В АОИС-2 стали доступнее доступны не только удаленные дела и листы дел для просмотра и восстановления контролирующими сотрудниками, а также еще широкий ряд функций: выдача дела (все документы дела скачиваются на компьютер пользователя с возможностью подписания всех скачанных документов ЭЦП одной кнопкой); передача дела из одной ТОР в другую.

Внедрение АОИС-2 началось в июне 2016 года в Слонимском и Новогрудском филиалах (и их бюро) Гродненского агентства, где работы по конвертации не требовались.

Тогда же началось внедрение АОИС-2 в Минском областном агентстве и всех его структурных подразделениях. Конвертация регистрационных дел там из АОИС-1 в АОИС-2 была завершена в ноябре 2016 года.

В феврале 2017 года произведено внедрение АОИС-2 в Волковысском филиале (и его бюро) Гродненского агентства. Всего было конвертировано в АОИС-2 более 2600 регистрационных дел.

В марте текущего года начались работы по внедрению АОИС-2 в Минском городском агентстве. На сегодняшний момент работы завершены, сконвертирован большой объем документов – более 395 000 регистрационных дел МГА.

В апреле 2017 года АОИС-2 была внедрена в Гродненском агентстве. Всего сконвертировано более 20 000 регистрационных дел.

Впереди внедрение АОИС-2 в Ошмянском филиале (и его бюро) Гродненского агентства (июнь); в Лидском филиале (и его бюро) Гродненского агентства (июль) и в Брестском агентстве и его структурных подразделениях (июнь-август), Могилевском, Гомельском и Витебском агентствах. Весь процесс должен быть завершен до конца 2017 года.