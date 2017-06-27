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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОЙДЕТ 28 ИЮНЯ В МИНСКЕ
09:20 28.06.2017
Мини-ярмарка вакансий для учащейся и студенческой молодежи пройдет 28 июня во Дворце детей и молодежи «Золак» (пр. Партизанский, 146), пишет агентство «Минск-Новости».
«Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00, - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. - В нем примут участие более 20 предприятий и организаций города. На месте ребята могут пройти собеседование, узнать о размере зарплаты, условиях работы».
Ярмарки вакансий для учащейся и студенческой молодежи проводятся ежегодно. Как показывает практика, они пользуются популярностью.
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