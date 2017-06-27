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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ДАРИТ АБОНЕНТАМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БОНУСЫ К СВОЕМУ 15-ЛЕТИЮ
17:56 27.06.2017

Мобильный оператор МТС дарит абонентам персональные бонусы к своему 15-летию – минуты, гигабайты или баллы «МТС бонус».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, чем дольше человек является абонентом, тем большим будет размер бонуса.

Получить бонус можно двумя способами – ввести свой номер на сайте 15let.mts.by или отправить SМS на короткий номер 1515. После этого сервис покажет, сколько лет клиент с МТС и предложит персональный бонус. Например, если номер впервые появился в сети МТС более 14 лет назад, то в подарок можно выбрать 10 ГБ трафика, 300 минут внутри сети или 300 баллов «МТС бонус». Но даже если абонент подключился совсем недавно, в его распоряжении бонусы для новичков – 0,5 ГБ трафика, 20 минут или 20 баллов.

27 июня, в день рождения МТС, звонки внутри сети автоматически стали бесплатными для всех абонентов МТС, независимо от тарифного плана.

Сюрпризы подготовлены и для посетителей салонов МТС: сегодня первые клиенты получат праздничные стикеры #мтс15летcвами и другие сувениры. Подарки ждут и тех, кто 27 июня будет в числе первых, кто решит стать абонентом МТС или приобрести оборудование в салонах связи.

Также МТС организовал необычный флешмоб: рядом с салонами связи МТС участники промогруппы предложат посетителям и просто прохожим обняться. Флешмоб от МТС «заключит в объятия» желающих по всей стране. Промогруппы будут работать 27 июня с 17.00 до 20.00 по адресам:

Минск: ул. Кальварийская, 24 (ТЦ «Корона»), пр-т. Победителей, 65 (ТЦ «Замок»), пр-т. Партизанский,150А (ТЦ «МОМО»), площадь Независимости;

Гомель: Речицкое шоссе, 5В (ТЦ «Мандарин Плаза»);

Гродно: пр-т. Янки Купалы, 16а-1 (ТЦ «Корона»);

Брест: ул. Московская, 210 (ТЦ «Корона»);

Витебск: ул. Строителей, 8 (офис МТС);

Могилев: ул. Гагарина, 79 (Евроторг).
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