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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ЭКСПОРТИРОВАЛ ВО ВЬЕТНАМ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 6,5 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
17:53 27.06.2017

За январь-апрель 2017 года экспорт организаций концерна «Беллегпром» во Вьетнам составил 6,5 тыс. долларов США (чулочно-носочные изделия СООО «Конте Спа»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, темп роста экспорта во Вьетнам в 2016 году составил 1783,5%.

Сегодня в Минске откроется Белорусско-вьетнамский бизнес-форум, участие в котором примет председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

Вьетнам является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров готовых товаров легкой промышленности. Согласно международным статистическим данным экспорт вьетнамских товаров легкой промышленности в мир (группы ТН ВЭД 50-67) в 2015 году составил 45,9 млрд долларов США, или 126,7% к уровню 2014 года. Причем на экспорт готовых товаров (группы 61, 62 и 64) приходится около 40 млрд долларов США. За последние 5 лет экспорт из Вьетнама в мир вырос почти в два раза.
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