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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ МИНСКА БОЛЕЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
17:34 27.06.2017
На 1 июня субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 1707 млн рублей, или 119,6% к аналогичному периоду 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в столице зарегистрировано более 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2,1%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 37% консолидированных поступлений города Минска, что на 4,8 п.п. выше 2016 года.
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