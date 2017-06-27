На 1 июня субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 1707 млн рублей, или 119,6% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в столице зарегистрировано более 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2,1%.

Данным кругом плательщиков обеспечено 37% консолидированных поступлений города Минска, что на 4,8 п.п. выше 2016 года.