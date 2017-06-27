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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ИЩЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСДОЛГОМ
16:55 27.06.2017
Министерство финансов Беларуси приглашает консультантов для оказания содействия в вопросах совершенствования системы управления государственным долгом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, ответы на приглашение должны быть предоставлены к 21 июля в УП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов» по почте, e-mail или лично по адресу: УП «ИВЦ Минфина», ул. Кальварийская, 17, Минск 220004, Республика Беларусь. E-mail: .
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