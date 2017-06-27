УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела по ст.ст. 427 (Служебный подлог), 430 (Получение взятки, совершенное группой лиц, повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 38-летнего начальника контрольно-ревизионного отдела Брестского райпо и его двух подчиненных, женщин, 1972 и 1975 годов рождения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностные лица обвиняются в том, что, исполняя свои обязанности, при проведении плановых ревизий в ведомственных торговых объектах из корыстной и иной личной заинтересованности вносили подложные сведения в акты инвентаризации. За это они в последующем получали в качестве благодарности денежные средства, спиртные напитки и продукты питания.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками ОБЭП Брестского РОВД. В ходе осмотра места жительства 44-летней обвиняемой были обнаружены денежные средства, переданные материально ответственными лицами в магазинах для принятия решения, входящего в компетенцию проверяющих. Оно выражалось в том, что те не указывали в документации факты наличия излишков. Это, в свою очередь, могло повлечь строгую дисциплинарную ответственность для продавцов.

В рамках расследования установлены 3 дополнительных факта коррупционных нарушений, которым дана соответствующая уголовно-правовая оценка. С целью выяснения всех обстоятельств допрошены свыше 100 свидетелей, проверена хозяйственная деятельность субъектов торговли, внесено преставление в вышестоящую инстанцию об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

По завершению производства по уголовному делу подследственными возмещен доход, полученный преступным путем. На их имущество наложен арест. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.