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ЭКОНОМИКА РБ
ВРИО ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
16:41 27.06.2017
Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович 28 июня проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать вопросы, касающиеся гражданства, паспортной работы и выезда за границу, можно с 11.00 до 12.00 по тел. (8-017) 218-55-30.
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