ЭКОНОМИКА РБ

ВРИО ЗАМНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ МВД ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

16:41 27.06.2017 Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович 28 июня проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать вопросы, касающиеся гражданства, паспортной работы и выезда за границу, можно с 11.00 до 12.00 по тел. (8-017) 218-55-30.