Постановлением правительства №470 от 24 июня 2017 года утвержден план работы Совета министров и президиума Совета министров Беларуси на второе полугодие 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, всего планируется рассмотреть 17 вопросов.

В частности, на заседаниях Совмина планируется рассмотреть итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие 2017 г., за январь-сентябрь 2017 г., а также обсудить проекты прогноза социально-экономического развития республики на 2018 год и параметры основных показателей на 2019-2020 годы, основные направления денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2018 год.

На заседания президиума Совмина будут вынесены вопросы о ходе выполнения поручений по развитию Оршанского района, по наведению порядка в строительной отрасли и обеспечению ее эффективного функционирования, а также решений по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса.

Кроме этого, планируется обсудить концепцию развития в Беларуси электронного правительства, готовность к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, а также ход реализации Государственной инвестиционной программы на 2017 год и Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

В центре внимания будут и вопросы о принимаемых мерах и результатах работы по наращиванию и диверсификации экспорта товаров и услуг, по развитию кожевенно-мехового производства и производства обуви, а также по завершению модернизации организаций деревообрабатывающей отрасли и стабилизации их финансово-экономического положения.

Наряду с этим участники заседаний президиума обсудят принятые меры по повышению эффективности работы и развитию организаций цементной и стекольной промышленности, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, наращиванию экспорта строительных материалов и защите внутреннего рынка с оценкой работы кадров.

Среди прочего запланировано выездное заседание президиума Совмина, где будет рассмотрен вопрос о повышении уровня конкурентоспособности экономики Борисовского района, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества.