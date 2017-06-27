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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ III ГРУППЫ ТЕХСРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
15:54 27.06.2017

В Беларуси с 1 июля меняется порядок обеспечения инвалидов III группы техническими средствами социальной реабилитации. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил начальник управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Анатолий Ражанец.

По его словам, обеспечение таких граждан протезами (ортезами) верхних и нижних конечностей, изделиями для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей, ортезами на позвоночник, ортопедической обувью, протезами молочной железы будет осуществляться РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», а также его филиалами.

Кроме того, инвалидам III группы будет предоставлено право бесплатного нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации РУП БПОВЦ (по заключению врачей).

До 1 июля текущего года инвалиды III группы обеспечиваются техническими средствами социальной реабилитации через предоставление государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации.

«Такое пособие предоставляется в денежной наличной форме в размере стоимости тест-полосок (для определения сахара в крови – прим.) из расчета одна в сутки. По вопросу предоставления социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации. С 1 июля обеспечение инвалидов III группы тест-полосками будет осуществляться в натуральной форме через государственные организации здравоохранения», – сказал А. Ражанец.

Он подчеркнул, что с 1 июля обеспечение инвалидов III группы будет осуществляться через:

организации здравоохранения – слуховыми аппаратами, глазными протезами, шприцами инсулиновыми и иглами для шприц-ручек, тест-полосками;

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», а также его филиалы – протезами (ортезами) верхних и нижних конечностей, изделиями для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей, ортезами на позвоночник, ортопедической обувью, протезами молочной железы.
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