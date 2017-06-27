По словам первого замминистра экономики Дмитрия Крутого, инфляция в Беларуси до конца 2017 года не превысит 7%. И это осторожный прогноз – на самом деле, не исключено, что годовая инфляция останется в пределах 6-6,5%.

По словам финансового консультанта TeleTrade Жанны Кулаковой, Национальному банку действительно удалось обуздать инфляцию: темпы рост цен снижаются уже много месяцев подряд, и уже три месяца кряду инфляция в годовом выражении не превышает 6,5%.

«По итогам мая годовая инфляция замедлилась до 6,1%, это фактически рекорд. Главной антиинфляционной мерой регулятора остается строгий контроль над темпами роста широкой денежной массы. Кроме того, снижению темпов роста цен способствует процентная политика Нацбанка и некоторые другие факторы. Как видим, эти меры дали отличные плоды», – сказала Ж. Кулакова.

Она предположила, что по итогам года уровень инфляции будет даже ниже 7%, озвученных Министерством экономики.

«Никаких предпосылок для ускорения темпов роста цен не просматривается. Если и можно выделить какие-то риски, то чисто теоретически. Например, к росту инфляции может привести включение печатного станка, масштабное накачивание предприятий бесплатными деньгами, искусственное завышение зарплат. Но практика показывает, что власти не спешат прибегать к таким мерам, даже несмотря на амбициозные задачи по росту зарплат, стоящие перед ними. Национальный банк этого не допустит. Еще один чисто теоретический риск – резкое снижение процентных ставок в экономике, но и это маловероятно: мы видим, что регулятор очень осторожно подходит к таким вопросам и, несмотря на тенденцию к снижению ставки рефинансирования, её уровень по-прежнему в два раза превышает годовую инфляцию», – отметила Ж. Кулакова.

Эксперт подчеркнула, что негативно повлиять на инфляцию может высокая долларизация белорусской экономики.

«По последним данным, доля валютной составляющей широкой денежной массы (ШДМ) находилась на уровне 67%. Это меньше, чем год назад, но все равно немало. Из-за этого любые курсовые колебания тут же находят свое отражение в динамике объемов ШДМ. Если, к примеру, резко вырастут курсы иностранных валют, то объем ШДМ ощутимо возрастет, что может негативно сказаться на инфляции. Но это, опять же, маловероятно: колебания курсов на 5-10% проходят для инфляции безболезненно, а обвалов на десятки процентов не предвидится», – пояснила Ж. Кулакова.