ЭКОНОМИКА РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА

15:22 27.06.2017 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 июня 2017 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 1,9249 белорусского рубля, 1 евро – 2,1539 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2671 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,3822 белорусского рубля.