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ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ МОГИЛЕВСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА 30 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ОБЛАСТИ
14:49 27.06.2017

Нотариусы Могилевского нотариального округа 30 июня бесплатно проконсультируют жителей и гостей области.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, участие в республиканской благотворительной акции, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню независимости, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики.

В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, сможет любой желающий.

Проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества стало уже традиционным. Целью подобных мероприятий является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».
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