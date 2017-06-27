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ЭКОНОМИКА РБ


ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО УПРОЩЕНИЮ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАН В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
14:09 27.06.2017

Пакет документов по упрощению ведения бизнеса может быть подписан в течение месяца. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

По его словам, все законодательные инициативы, все меры, необходимые для успешной реализации Программы-2020 будут по-настоящему действенными только при слаженной работе всех ветвей власти.

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время пройдет обсуждение проекта декрета главы государства, который наработала рабочая группа под председательством Натальи Кочановой. В это же время будут приняты дополнения - рассчитываем, что буквально в течение месяца», - сказал В. Матюшевский.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси также назвал основные экономические вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

«В повестке примерно девять вопросов, но три ключевых наиболее чувствительны для нас. Первое – это вопросы промышленной кооперации, второе – вопросы поставок, а также взаимодействия в рамках агропромышленного комплекса. И третий вопрос – это свобода передвижения и транзита товаров", - заявил В. Матюшевский.

В конце июня состоится Форум регионов Беларуси и России, а 30 июня пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Проведению ВГС будет предшествовать заседание коллегий МИД Беларуси и России. Мероприятие состоится в Москве (Россия).
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