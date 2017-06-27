В связи проведением в Минске генеральных тренировок парада войск Минского гарнизона 28-29 июня изменяется режим работы пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», 28 июня с 17.00 до 18.30 вносятся изменения в трассы движения:

автобусные маршруты:

№31, 306 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»; со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, просп. Независимости, местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Основателей;

№86, 155 со стороны ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в обоих направлениях;

движение маршрутов №63, 63Д приостанавливается;

№99 от ст.м. «Уручье» до Военной Академии по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимости в обратном направлении;

№153Д от ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, местный проезд, ул. Героев 120-й дивизии, ул. Рогачевская; в обратном направлении без изменений;

№80 со стороны ст.м. «Уручье» просп. Независимости по местному проезду, ул. Героев 120-й дивизии в прямом направлении; по ул. Рогачевская, просп. Независимости в обратном направлении;

№139 со стороны просп. Независимости по ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

№1455-ТК со стороны конечного пункта «Великий Лес» по ул. Рогачевская, просп. Независимости в прямом направлении; по просп. Независимости, ул. Героев 120-й дивизии в обратном направлении;

№1280-ТК со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Острошицкая, просп. Независимости, ул. Руссиянова в обоих направлениях.

28 июня с 17.45 до 19.00 вносятся изменения в трассы движения:

троллейбусные маршруты:

№35, 41, 42 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко до бульвара Толбухина;

№33, 34, 92 со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

№37 со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко в обоих направлениях;

№54 со стороны ул. Орловская по ул. Сурганова, ул. К. Чорного до б-ра Толбухина;

№61 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кнорина до б-ра Толбухина в обоих направлениях;

№62 со стороны ДС «Уручье-2» по ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта, в обратном направлении без изменений;

автобусные маршруты:

№86, 155 от ст.м. «Уручье» по просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей в прямом направлении; по ул. Основателей, ул. Скорины, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта в обратном направлении;

№25 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Сурганова, ул. М.Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Кропоткина, ул. Кульман в прямом направлении; по ул. Кульман, ул. М.Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Сурганова, ул. К.Чорного, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обратном направлении

№27 со стороны ДС «Ангарская-4» по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях в скоростном режиме с выполнением остановочного пункта «Восток-2»;

№91 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К. Чорного, ул. Калинина в обоих направлениях;

№95, 165 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№34 со стороны ДС «Славинского» по ул. Кедышко, ул. Филимонова, ул. Скорины в обоих направлениях;

№64 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

№89Э со стороны ул. Сурганова по ул. К. Чорного, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова с выполнением остановочных пунктов «Толбухина», «Восток-2»;

№921 со стороны ул. Карбышева по ул. Седых, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского» в обоих направлениях;

№113С со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Гинтовта, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Гинтовта», «Бизнес-центр», «Восток-2», «Кедышко», а также «Короленко» в направлении ул. Кедышко;

№145С со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «Севастопольский парк», «Кедышко»;

№77 со стороны ул. Скорины по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Гинтовта, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова в обоих направлениях;

№33 – отменяется выполнение рейса отправлением с остановочного пункта «Копище» в 18:07;

№31, 306, 399 со стороны ул. Основателей по ул. Скорины до ДС «Уручье-2»;

№139 со стороны ДС «Калиновского» по ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова до ДС «Уручье-2» в обоих направлениях;

№20С, 59 со стороны ул. Столетова до р/к «Академическая»;

№37 со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, до б-ра Тобухина; со стороны ул. Платонова – до р/к «Академическая»;

№80 со стороны ДС «Карбышева» по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, ул. Славинского до ДС «Славинского»;

№13, 35 со стороны ДС «Зеленый Луг-6» по ул. Кедышко до б-ра Толбухина;

№100 со стороны ул. Чкалова по трассе автобусного маршрута №111 до пл. Победы;

№115Э со стороны Логойского тракта до б-ра Толбухина с разворотом по ул. Волгоградская по ул. Кнорина, ул. Толбухина, ул. Кедышко, ул. Волгоградская и выполнением остановочного пункта «Кедышко»;

№1455-ТК со стороны Логойского тракта по ул. Волгоградская, ул. Кедышко, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская, ул. Городецкая, ул. Шафарнянская, ул. Руссиянова, ул. Скорины, ул. Основателей, ул. Героев 120-й дивизии; со стороны конечного пункта «Великий Лес» по ул. Рогачевская, просп. Независимости, ул. Шафарнянская, ул. Городецкая, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Волгоградская;

№1280-ТК со стороны ул. Московская по просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академическая, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Скорины, ул. Купревича, ул. Руссиянова, ул. Шафарнянская, ул. Гинтовта; со стороны ДС «Уручье-4» по ул. Острошицкой, просп. Независимости, ул. Руссиянова, ул. Купревича, ул. Скорины, ул. Филимонова, ул. Столетова, ул. Академическая, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская, ул. Захарова, просп. Независимости;

№1547-ТК со стороны ул. Московская по просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академическая, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Скорины, ул. Основателей, ул. Минская (Колодищи) до остановочного пункта «Радиоцентр» в обоих направлениях;

№1064-ТК со стороны ул. Московская по просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академическая, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Седых в обоих направлениях;

№1076-ТК, 1151-ТК со стороны ул. Московская по просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Академическая, ул. Столетова, ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Волгоградская в обоих направлениях;

№1112-ТК со стороны ул. Московская по просп. Независимости, ул. Ленина, просп. Победителей в обоих направлениях;

№485-ТК, 1077-ТК, 1540-ТК, 1548-ТК, 1567-ТК со стороны ул. М.Богдановича в направлении Комаровского рынка по ул. Сурганова, ул. Я. Коласа, ул. В. Хоружей; в обратном направлении без изменений;

№1409-ТК со стороны Логойского тракта по ул. Волгоградская, ул. Кедышко до б-ра Толбухина в обоих направлениях;

№1097-ТК, 1183-ТК со стороны ул. Радиальная по ул. Филимонова, ул. Кедышко, ул. Толбухина, ул. К.Чорного, ул. Сурганова в обоих направлениях;

№1134-ТК со стороны ул. Орловская по ул. Сурганова, ул. Л. Беды, ул. Некрасова, ул. Я. Коласа, ул. Сурганова до остановочного пункта «Я. Коласа»; в обратном направлении от остановочного пункта «Я. Коласа» по ул. Сурганова, ул. Орловская;

отменяется выполнение рейсов по маршруту №1063-ТК отправлением с ДС «Серова» после 18.00 и остановочного пункта «Комаровский рынок» после 18:00.

отменяется выполнение рейсов по маршруту №1543-СК отправлением от ст.м. «Уручье» с 18.00 до 19.00, от конечного пункта «ж/д ст. Колодищи» с 18.15 до 19.15;

№1051-ТК со стороны ул. Нарочанская по просп. Победителей, ул. Орловская, Старовиленский тракт, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

№1053-ТК, 1146-ТК, 1153-ТК, 1346-ТК со стороны ул. Немига по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. М. Богдановича в обоих направлениях;

№1024-ТК со стороны ул. Немига по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, ул. Л. Беды в обоих направлениях.

В остальных случаях на время прохождения колонны работа маршрутов будет приостановлена.

Кроме того, в период прохождения колонны исключается выезд на пр. Независимости автобусов пригородных маршрутов Логойского направления, их движение в направлении ДС «Славинского» будет организовано по ул. Карбышева, Седых, Кедышко, Славинского с выполнением остановочного пункта «Восток-2».

29 июня с 17.45 до 1.00 вносятся изменения в трассы движения:

автобусные маршруты:

№901 со стороны ул. Первомайская до р/к «З. Бядули» с разворотом по ул. З. Бядули, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. Первомайская; со стороны Комаровского рынка отменяется;

№19 по ул. В. Хоружей, просп. Независимости, ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Козлова в прямом направлении; по ул. Козлова, просп. Независимости, ул. В. Хоружей в обратном направлении;

№29, 44, 136 по ул. Орловская, Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей в обоих направлениях;

№18, 26, 39 по ул. Захарова, ул. Киселева, ул. М.Богдановича, ул. В. Хоружей, Червякова в прямом направлении; по ул. Червякова, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева, ул. Киселева, ул. Захарова в обратном направлении.

Для маршрута №19 отменяется выполнение остановочного пункта «пл. Я. Коласа» по просп. Независимости при движении в направлении ул. В. Хоружей (у Белгосфилармонии).

трамвайные:

отменяется трамвайное движение на участках от ДС «Озеро» до ул. З. Бядули и от ДС «Зеленый Луг» до ул. З. Бядули. Взамен будет организована работа временного автобусного маршрута №905 «ДС Озеро – ДС Зеленый Луг» со следованием по Старовиленскому тракту, ул. В. Хоружей, ул. Я. Коласа, Логойскому тракту в обоих направлениях.

На время прохождения колонны работа маршрутов будет приостановлена.

29 июня с 19.00 до 22.00 вносятся изменения в трассы движения:

автобусные маршруты: №1112-ТК со стороны ул. В. Хоружей по ул. М. Богдановича, просп. Победителей.

29 июня с 21.50 до 23.30 вносятся изменения в трассы движения:

автобусные маршруты:

№1, 119С по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях;

№69 по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина в обоих направлениях;

№73 по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№91 по ул. М.Богдановича, ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обоих направлениях.

В случае необходимости изменения в трассы маршрутов наземного пассажирского транспорта будут вноситься оперативно.