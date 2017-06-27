По результатам выездов в регионы в марте-апреле исполкомами рассматривается ряд предложений по изменению земельного и имущественного законодательства. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Например, по действующему законодательству для получения земельного участка в рамках уже заключенного инвестдоговора необходимо минимум полгода. Это – в лучшем случае, если знать куда бежать. Поднимались вопросы по упрощению требований и снижению стоимости проведения паспортизации, регистрации объектов, землеустроительных работ при передаче непрофильных активов из республиканской в коммунальную собственность. Большое число нареканий вызывает практика применения таможенных льгот при ввозе технологического оборудования и запчастей к нему для реализации инвестиционных проектов», - констатировал первый вице-премьер.

По его словам, эффективные инвестиции – это успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта. Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного климата через совершенствование инвестиционного законодательства – одно из ключевых направлений пятилетки.

«Здесь требуется тесное взаимодействие исполнительной, законодательной власти и бизнеса. В начале этого года мы начали совместный «проект» по определению направлений совершенствования инвестиционного климата. Нам предстоит проинвентаризировать все законодательство в сфере инвестиций. Здесь требуется скрупулезная, я бы сказал ювелирная работа. Ведь эффективные инвестиции – это успешные предприятия, занятость на новых рабочих местах, наращивание экспорта», - сказал В. Матюшевский.

Он также выделил ряд системных вопросов, требующих решения. Первый блок – правовое поле и его совершенствование. Разработка отдельных законодательных актов уже ведется в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом. Например, законопроектов по вопросам необратимости приватизации, о хозяйственных обществах, проекта закона, вносящего дополнения в закон «Об инвестициях», а также касающихся государственно-частного партнерства. Второй блок – раскрепощение деловой инициативы и предприимчивости, который тесно связан с деятельностью правоохранительных органов. Третий блок – непосредственная работа с инвесторами на местах.