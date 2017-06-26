Минжилкомхоз выступает за отмену обязанности уплаты сбора на утилизацию упаковки для ведущих розничную торговлю индивидуальных предпринимателей. Такая информация прозвучала на состоявшемся в Министерстве экономики 26 июня пятнадцатом заседании рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на заседании рабочая группа рассмотрела проект постановления Совета министров Беларуси «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. №708», вопросы арендной платы на рынках и торговых объектах частной формы собственности и роли советов индивидуальных предпринимателей на этих объектах.

Проект этого постановления Совмина, подготовленный Минжилкомхозом, предусматривает для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли, порядок уплаты фиксированного ежеквартального сбора на утилизацию упаковки. Сумма фиксированного сбора рассчитана на основе данных о среднем размере платежей, уплаченных ИП в предыдущие периоды. Таким образом, проект предусматривает избавление ИП от обязанности осуществлять расчеты суммы сбора исходя из объемов ввезенной упаковки. Важно, что проект постановления предоставляет возможность ИП, не уплатившим сбор в предыдущие периоды, уплатить его за эти периоды по новой простой схеме. При этом представители ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» подчеркнули, что это постановление представляет собой временную меру. В целом же Министерство жилищно-коммунального хозяйства, согласившись с предложениями рабочей группы, выступает за отмену обязанности уплаты данного сбора для ИП, ведущих розничную торговлю. Соответствующее предложение МинЖКХ направило в рамках общественного обсуждения пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса.

Рабочая группа поддержала проект постановления. После согласования с МАРТ и Министерством по налогам и сборам он будет направлен в Совет министров.

Переходя к вопросу об арендной плате, члены рабочей группы привели ряд фактов неаргументированного, по их мнению, повышения ставки арендной платы частными арендодателями и создания ими неравных условий аренды для ИП по сравнению с крупными розничными сетями. Индивидуальные предприниматели сообщают также о фактах дискриминационной ценовой политики в отношении членов советов предпринимателей.

Представители ИП высказали ряд предложений по решению данного вопроса.

В частности, они предлагают на уровне законодательства обеспечить принцип неизменности договора между арендодателем и арендатором в течение периода его действия, а также уйти от привязки ставки арендной платы частных арендодателей к иностранной валюте, а также в той или иной мере вернуться к госрегулированию ставок арендной платы для частных арендодателей (что было отменено в 2012 году).

Между тем с этими предложениями не вполне согласились представители арендодателей, присутствовавшие на заседании.

В результате было решено поручить Министерству антимонопольного регулирования и торговли изучить возможность применения норм антимонопольного законодательства к арендодателям, а бизнес-союзам представить обоснованные предложения об усилении роли советов индивидуальных предпринимателей рынков и торговых центров в урегулировании отношений между арендодателями и арендаторами.