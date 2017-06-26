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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАДО МЕНЯТЬ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ГОССОБСТВЕННОСТЬЮ – ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
12:55 27.06.2017

В Беларуси надо менять подходы к управлению государственной собственностью. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

По его словам, для этого сегодня разрабатывается закон «О промышленной политике Республики Беларусь».

«Предполагается, что законопроектом будут урегулированы ключевые вопросы совершенствования системы управления промышленным комплексом страны. Минпром будет формировать промышленную политику и осуществлять функции регулятора в управлении госпредприятиями с целью повышения их конкурентоспособности. Рассчитываем, что депутатский корпус активно включится в процесс подготовки важнейшего для страны документа, в том числе в рамках сформированной Министерством промышленности рабочей группы», - сказал В. Матюшевский.

Он также отметил, что глобальную работу предстоит проделать над законом «О хозяйственных обществах».

«В законопроекте предусматривается введение целого ряда новых норм, направленных на развитие современных форм инвестирования и возможностей для финансового оздоровления хозяйственных обществ, создание условий для долгосрочной мотивации их работников, повышение прозрачности хозяйственных обществ и улучшению защиты прав акционеров», - сообщил первый вице-премьер.

Также В. Матюшевский обратил внимание на необходимость скорейшего завершения отработки и запуска комплексного пакета мер по развитию малого и среднего предпринимательства. Ускоренное развитие данного сектора экономики призвано стать главной движущей силой пятилетки.

«Подготовлены проект Декрета Президента Республики Беларусь ”О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу“ и ряд Указов. Их принятие позволит упростить порядок и условия открытия торговых и обслуживающих объектов, упростить процедуры по получению разрешений, позволяющих бизнесу оперативно менять свой профиль деятельности в зависимости от изменения спроса и предложения, сократить количество лицензируемых видов деятельности, а также снизить налоговую нагрузку», - подчеркнул В. Матюшевский.
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