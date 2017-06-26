С 5 по 8 сентября в Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж) пройдет 25-я международная строительная выставка «БУДПРАГРЭС-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, «БУДПРАГРЭС-2017» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.

На экспозиционной площади около 8000 кв. м свою продукцию представят более 200 компаний из Польши, Турции, Китая, Ирана, Литвы, Бельгии, России, Украины и других стран мира. Ежегодно количество посетителей этой выставки составляет более 10 тысяч специалистов из Беларуси, СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2017 году под крышей Футбольного манежа разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Отдельными экспозициями будут представлены Международные специализированные салоны «Строительная техника», «Инструмент в строительстве» и «Двери и замки».

Министерство архитектуры и строительства Беларуси представит коллективный стенд, на котором свою продукцию и разработки продемонстрируют ведущие предприятия отрасли.

Международный салон «Строительная техника» продемонстрирует крупно- и мелкогабаритную строительную технику. Экспозицию будут сопровождать различные шоу-демонстрации возможностей представленной техники от компаний-участников.

В рамках деловой программы выставки 7 сентября для специалистов строительного комплекса пройдет республиканский семинар «От системы машин – к комплексной механизации строительства», в ходе которого организаторы расскажут о преимуществах новых моделей современной техники, которые можно выгодно использовать на любой строительной площадке.

Отдельной экспозицией будет представлен Международный специализированный салон «Двери и замки».

Стало традиционным ежегодное проведение в рамках выставки Республиканской конференции «Рынок дверей Беларуси». Организатор – первое отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное дело» — один из наиболее авторитетных и профессиональных источников оперативной, достоверной и объективной информации о дверной отрасли России. (Новосибирск, спикер – Сергей Харитонов).

Конференция соберет представителей дверного рынка Беларуси и России. Цель конференции – обсудить текущую ситуацию на рынке дверей Беларуси, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объем рынка межкомнатных и входных дверей, оценить экспортный потенциал белорусских компаний-производителей и дать прогнозы развития рынка в краткосрочном периоде.

7-я республиканская конференция «Перспективы рынка дверей Беларуси» пройдет в рамках выставки «Будпрагрэс-2017» 6 сентября.

Обсудить актуальные вопросы развития строительного комплекса позволит насыщенная деловая программа выставки: мастер-классы, семинары, презентации фирм-участниц.

Организатором выставки является выставочная компания «МинскЭкспо» при поддержке Министерства и архитектуры и строительства Беларуси и Союза строителей.