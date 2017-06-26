15 лет назад мобильный оператор МТС подключил первого клиента, сегодня услугами компании пользуется большинство населения страны – более 5200000 человек, при этом 1000000 – абоненты 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, МТС полностью модернизировал свою 3G-сеть по всей стране. Особое внимание оператор уделил улучшению качества связи в регионах: в удаленных поселках, деревнях, вдоль трасс, на популярных туристических маршрутах. Модернизация 3G-сети проведена в партнерстве с компанией Huawei. Во всех областях страны инженеры МТС обновили оборудование и установили более 3000 новых базовых станций. В итоге территория покрытия 3G-сетью увеличилась с 40,6% до более чем 96%.

МТС – первый мобильный оператор Беларуси, который начал предоставлять своим абонентам связь 4G. Сегодня пользоваться LTE-технологией могут абоненты МТС во всех областных городах Беларуси. Сеть охватывает более 50 населенных пунктов страны, а это 75% городских жителей. В январе количество 4G-абонентов составляло более 500000 человек, сегодня – более 1000000.

В основе стратегии МТС лежит диджитализация – создание цифровых продуктов, которые позволяют экономить время и делают жизнь комфортнее. Оператор развивает сервисы на базе облачных технологий. Потребителю уже хорошо знакомы МТС ТV, МТС Music, МТС Пресса, МТС ID (электронная цифровая подпись), «Дзеннiк», Мобильная библиотека МТС, новое приложение для помощи людям с нарушением зрения «Штурман» и другие продукты. Впервые в Беларуси МТС в сотрудничестве с компанией Cisco развернул облачную платформу, которая предназначена для внедрения цифровых продуктов в промышленное производство. С компаний HUAWEI запущена платформа для тестирования Интернета вещей (IoT).

Во время запуска сеть МТС насчитывала 20 базовых станций, в столице и в Национальном аэропорту «Минск». Сегодня связь мобильного оператора обеспечивают более 11000 станций, сетью МТС покрыто 98,25% территории Беларуси. 15 лет назад в компании работало 202 человека, сегодня – более 1500. Почти 500 работников – это сотрудники собственных салонов МТС, а более 200 консультируют абонентов в контактном центре.

Ежегодно салоны МТС посещают более 4000000 абонентов. МТС входит в топ-10 налогоплательщиков Беларуси. За последний год абоненты МТС сделали 31440902 звонков и отправили 488637479 SMS-сообщений.