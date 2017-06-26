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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДВА СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ: ЦЕЛЕВОЙ И КОНСЕРВАТИВНЫЙ
12:10 27.06.2017

Концепцией прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год предусматривается два сценария развития экономики: целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета). Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

По его словам, в настоящее время в правительстве развернута активная работа над прогнозом социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и основных параметров до 2020 года, в том числе с участием депутатского корпуса.

«На заседании президиума 13 июня рассмотрен проект концепции прогноза. Концепцией предусматривается два сценария развития экономики: целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета). Консервативный сценарий имеет особенности. Ошибки «излишнего оптимизма» нам известны. Поэтому взяты более сдержанные оценки как развития экономики, так и внешних рынков. Второй сценарий – целевой. Он предусматривает выход на основные показатели Программы пятилетки. Это, в свою очередь, предполагает реализацию запланированных мер экономической политики, создающих стимулы для ускорения. Реализация целевого сценария предусматривает проведение структурных преобразований и совершенствование институциональной среды. Поэтому мы ожидаем вашей всесторонней поддержки», - сказал В. Матюшевский.
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