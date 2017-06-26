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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МЕБЕЛЬ НА 340 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:03 27.06.2017
Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения сборного груза на сумму около 340 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик следовал из Литвы в Узбекистан через пункт пропуска «Бенякони». В соответствии с представленными к таможенному оформлению документами в автомобиле были канцелярские принадлежности и мебель на сумму свыше 17 тыс. рублей. Однако при проверке установлено, что фактическая стоимость товара занижена более чем в 20 раз.
Кроме того, обнаружено несоответствие коммерческих наименований перевозившегося груза заявленным в документах.
Настольные часы, статуэтки из фарфора, канцелярские товары, мягкая мебель, люстры и подсвечники известных итальянских и испанских брендов стоимостью более 340 тыс. рублей изъяты.
В отношении субъекта хозяйствования Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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