Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного перемещения сборного груза на сумму около 340 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик следовал из Литвы в Узбекистан через пункт пропуска «Бенякони». В соответствии с представленными к таможенному оформлению документами в автомобиле были канцелярские принадлежности и мебель на сумму свыше 17 тыс. рублей. Однако при проверке установлено, что фактическая стоимость товара занижена более чем в 20 раз.

Кроме того, обнаружено несоответствие коммерческих наименований перевозившегося груза заявленным в документах.

Настольные часы, статуэтки из фарфора, канцелярские товары, мягкая мебель, люстры и подсвечники известных итальянских и испанских брендов стоимостью более 340 тыс. рублей изъяты.

В отношении субъекта хозяйствования Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Беларуси.