На закрытии парламентской сессии депутаты Палаты представителей приняли законопроект «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком, регулирующего деятельность Банка в Республике Беларусь».

«Ратификация документа о распространении мандата Европейского инвестиционного банка на работу в Беларуси – важное событие, к которому мы шли три последних года. Финансовые условия этого банка гораздо более комфортные, чем у Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, которые имеют полноценные программы в нашей стране», – сообщил журналистам первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, Европейский инвестиционный банк предоставляет финансовые ресурсы, технические знания и опыт для реализации обоснованных проектов в европейском регионе, при этом в последние годы весьма активно кредитовал страны Восточного партнерства. В частности, из практически 80 млрд долларов кредитов на различные проекты порядка 15 % направлены за пределы Европейского союза. До сих пор из всех республик бывшего СССР только Беларусь, Узбекистан и Туркменистан не имели мандата этого банка. Наша страна получила доступ к работе с Европейским инвестиционным банком после снятия санкций ЕС в феврале 2016 года.

«Сегодня, если мы успешно завершим ратификацию, уже с июля банк сможет предметно работать со многими инициативами, которые последние месяцы очень активно отрабатываются: проектами в сфере малого бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, транспорта. Это три ключевые сферы, где банк имеет мандат на работу в нашей стране, – пояснил Дмитрий Крутой. – Это будет самое комфортное внешнее заимствование, основанное на таком же принципе, как у Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, только на гораздо более комфортных условиях. Кредит примерно на 25 лет, со льготным мораторием на 5 лет, процентные ставки 1-3%. Таких длинных и комфортных денег, даже с учетом американской инфляции, сегодня на рынке просто нет».

Речь идет о проекте, стоимостью примерно 145 млн долларов по очистке сточных вод города Минска в рамках Государственной программы по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода». Ожидается, что в ближайшие три месяца Европейский инвестиционный банк в соответствии со своими алгоритмами завершит проверку документации Минскводоканала.

Второй проект разрабатывается в сфере дорожного строительства – это реконструкция дороги М7 до границы с Литвой, включая реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог». Первоначально на проект планировалось выделить 200 млн долларов, однако после изучения интенсивности движения на этом участке было решено уменьшить сумму до 80 млн. В частности, оборудовать четырехполосную дорогу потребуется только на 30% трассы, на остальных двух третях намечено ограничиться укреплением дорожного полотна, чтобы оно могло выдерживать автомобили массой более 11 т.

Третий проект – по кредитованию малого бизнеса. Здесь Европейский инвестиционный банк пока выбирает банк-партнер в Республике Беларусь, предположительно им станет Беларусбанк как самый крупный банк, обладающий соответствующим кредитным департаментом, способным провести все необходимые экспертизы. Здесь возможна очень большая кредитная линия под невысокие проценты проектов в государственном и частном секторе, в первую очередь предприятий численностью до 100 человек.