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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 3 ИЮЛЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВУЮ МАРКУ «МОГИЛЕВ» ИЗ СЕРИИ «ГОРОДА БЕЛАРУСИ»
11:48 27.06.2017
Министерство связи и информатизации Беларуси 3 июля выпускает в обращение почтовую марку «Могилев» из серии «Города Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», марка является продолжением серии. Начало — марки №1032, 1153. Дизайн Евгении Бедоник. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Размер марки 52х29,6 мм. В листе шесть (2х3) марок. Размер листа 130х118,5 мм. Тираж марки 48 тыс.
Марка печаталась в РУП «Издательство «Белорусский Дом печати».
Номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.
Цвет мастики — черный.
Дизайн спецштемпеля и конверта «Первый день» Е.Бедоник.
В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №30 Могилева будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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