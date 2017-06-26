В настоящее время наблюдаются неплохие темпы роста заработной платы. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь-апрель 2017 г. она выросла на 8,9% по сравнению с прошлым годом и составила в апреле 776,7 рубля, что эквивалентно 413 долларам США», - сказал он.

В своем докладе Василий Матюшевский подробно остановился на выполнении поставленной задачи по обеспечению к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в целом по республике не менее 1000 рублей.

«Обеспечить такой уровень среднемесячной заработной платы возможно: в реальном секторе – за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда; в бюджетном секторе – за счет экономии по смете расходов, проведения оптимизации структуры и численности государственных органов и бюджетных организаций, наращивания доходов от внебюджетной деятельности», - сказал он.

Касаясь занятости, Василий Матюшевский отметил, что на текущий год в первую очередь перед регионами поставлена напряженная задача – трудоустроить не менее 70 тыс. человек на вновь созданные рабочие места. В I квартале 2017 г. трудоустроено 15,7 тыс. человек, или 104,9% к установленному заданию на квартал.

«Уровень безработицы – один из ключевых показателей, который характеризует общее состояние экономики. На 1 июня 2017 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9% к численности экономически активного населения и по сравнению с 1 июня 2016 г. снизился на 0,2 процентных пункта. Вместе с тем на 1 мая 2017 г. из 128 регионов республики в 27 регионах уровень безработицы составил свыше 1,5%», - констатировал первый заместитель премьер-министра.