|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАК ДОСТИЧЬ К КОНЦУ ГОДА ЗАРПЛАТЫ В 1000 РУБЛЕЙ
11:35 27.06.2017
В настоящее время наблюдаются неплохие темпы роста заработной платы. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.
«В настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь-апрель 2017 г. она выросла на 8,9% по сравнению с прошлым годом и составила в апреле 776,7 рубля, что эквивалентно 413 долларам США», - сказал он.
В своем докладе Василий Матюшевский подробно остановился на выполнении поставленной задачи по обеспечению к концу 2017 года уровня среднемесячной заработной платы в целом по республике не менее 1000 рублей.
«Обеспечить такой уровень среднемесячной заработной платы возможно: в реальном секторе – за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда; в бюджетном секторе – за счет экономии по смете расходов, проведения оптимизации структуры и численности государственных органов и бюджетных организаций, наращивания доходов от внебюджетной деятельности», - сказал он.
Касаясь занятости, Василий Матюшевский отметил, что на текущий год в первую очередь перед регионами поставлена напряженная задача – трудоустроить не менее 70 тыс. человек на вновь созданные рабочие места. В I квартале 2017 г. трудоустроено 15,7 тыс. человек, или 104,9% к установленному заданию на квартал.
«Уровень безработицы – один из ключевых показателей, который характеризует общее состояние экономики. На 1 июня 2017 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9% к численности экономически активного населения и по сравнению с 1 июня 2016 г. снизился на 0,2 процентных пункта. Вместе с тем на 1 мая 2017 г. из 128 регионов республики в 27 регионах уровень безработицы составил свыше 1,5%», - констатировал первый заместитель премьер-министра.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 27.06.2017
Конвертация в банках
на 27.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте