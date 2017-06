ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ В ВУЗЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНО ВВЕСТИ СИСТЕМУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

11:17 27.06.2017 Для привлечения одаренных учащихся в вузы Могилевской области предложено ввести систему региональных преференций для победителей олимпиад, конкурсов и турниров по предмету «Информатика». Идея была высказана в ходе состоявшегося круглого стола «Проблемы развития IT отрасли в Могилевской области», который прошел на базе БРУ, пишут «Могилевские ведомости». Как рассказала руководитель проекта ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Светлана Янукович, в мероприятии приняли также участие представители БРУ, МГУ им. А. Кулешова, руководители компаний EPAM Systems и AWEM, а также учреждений общего среднего образования Могилева и Бобруйска. В ходе состоявшегося конструктивного разговора его участники озвучили предложения, которые, на их взгляд, поспособствуют продвижению информационной культуры жителей области и развитию IT отрасли. В том числе было указано на то, что для поступления в вуз на специальности, готовящие программистов, необходим сертификат ЦТ по физике, однако в последующем в большинстве случаев в учебном плане этот предмет отсутствует. При этом есть острая необходимость в хороших знаниях иностранного языка для будущего специалиста IT-компании, но даже в Академии управления при президенте на специальность «Управление информационными ресурсами» сертификат по данному предмету не требуется. Поступило также предложение продумать систему стимулирования и поощрения педагогов, чьи выпускники поступили в могилевские вузы на IT-специальность, а с целью актуализации знаний преподавателей вузов предусмотреть для них систему стажировки в IT компаниях. Участники круглого стола обращали внимание на то, Парк высоких технологий в целях раннего развития алгоритмической культуры у школьников еще в прошлом году утвердил в Министерстве образования разработанные программы факультативов по Scratch. Однако в Могилевской области в прошедшем учебном году его ввели только в 14 школах. Для исправления ситуации компания AWEM предложила взять на себя расходы по обучению группы учителей информатики на базе ПВТ с последующей их тьютерской работой у себя в регионах. В ходе состоявшегося круглого стола были подведены итоги первого года работы IT лаборатории открытой ОАО «Могилевское агентство регионального развития» совместно с БРУ и компаниями, резидентами ПВТ. Ученики лаборатории представили свои итоговые проекты. Эксперты отметили высокий уровень их разработки. Все выпускники второго уровня получили сертификат агентства развития, дающий право на разработку бизнес-модели предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий и трехлетнее сопровождение ее реализации.