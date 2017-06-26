ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТ ОСТАЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА - ЧИНОВНИК
10:41 27.06.2017

Для открытой экономики Беларуси экспорт остается приоритетом государственного масштаба. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Ставятся две основные задачи – товарная и страновая диверсификация. В 2020 году экспортная корзина должна состоять из трех сегментов мирового рынка в равных пропорциях: рынок ЕАЭС, рынок ЕС и рынки иных стран. С целью смещения товарной структуры экспорта в сторону сложнотехнической продукции проведена модернизация национальной системы поддержки и развития экспорта», - пояснил Василий Матюшевский.

Он подчеркнул, что новые механизмы основаны на передовых мировых практиках и построены на следующих принципах: кредитование конечных покупателей (нерезидентов) белорусской продукции, а не текущей деятельности предприятия; экспортное кредитование – только через ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“; кредитование в рамках утвержденного перечня технически сложных товаров, обладающих высокой добавленной стоимостью, приобретение которых требует долгосрочного кредитования, а также субсидирование процентных ставок нерезидентам, включая банки и лизинговые компании, предоставляющие кредиты для приобретения белорусской техники и международный лизинг.

Кроме того, Василий Матюшевский сообщил депутатам, что текущем году продолжается работа по совершенствованию национальной системы администрирования внешнеторговой деятельности. Главой государства подписан указ, предусматривающий увеличение сроков завершения внешнеторговых операций при экспорте – с 90 (по договорам комиссии 120) до 180 календарных дней, при импорте – с 60 до 90 дней.

«От успешной реализации задачи по либерализации валютного законодательства напрямую зависит увеличение экспорта и, соответственно, рост валютной выручки субъектов хозяйствования, привлечение долгосрочного внешнего финансирования и обеспечение инновационного пути развития экономики Республики Беларусь», - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
валюта курс
EUR 2.1515
USD 1.9221
RUB 3.2564
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1580 2.1600
USD 1.9230 1.9260
RUB 3.2580 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 27.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1240
EUR/RUB 65.9600 66.3000
USD/RUB 58.9000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте