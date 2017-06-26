Для открытой экономики Беларуси экспорт остается приоритетом государственного масштаба. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Ставятся две основные задачи – товарная и страновая диверсификация. В 2020 году экспортная корзина должна состоять из трех сегментов мирового рынка в равных пропорциях: рынок ЕАЭС, рынок ЕС и рынки иных стран. С целью смещения товарной структуры экспорта в сторону сложнотехнической продукции проведена модернизация национальной системы поддержки и развития экспорта», - пояснил Василий Матюшевский.

Он подчеркнул, что новые механизмы основаны на передовых мировых практиках и построены на следующих принципах: кредитование конечных покупателей (нерезидентов) белорусской продукции, а не текущей деятельности предприятия; экспортное кредитование – только через ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“; кредитование в рамках утвержденного перечня технически сложных товаров, обладающих высокой добавленной стоимостью, приобретение которых требует долгосрочного кредитования, а также субсидирование процентных ставок нерезидентам, включая банки и лизинговые компании, предоставляющие кредиты для приобретения белорусской техники и международный лизинг.

Кроме того, Василий Матюшевский сообщил депутатам, что текущем году продолжается работа по совершенствованию национальной системы администрирования внешнеторговой деятельности. Главой государства подписан указ, предусматривающий увеличение сроков завершения внешнеторговых операций при экспорте – с 90 (по договорам комиссии 120) до 180 календарных дней, при импорте – с 60 до 90 дней.

«От успешной реализации задачи по либерализации валютного законодательства напрямую зависит увеличение экспорта и, соответственно, рост валютной выручки субъектов хозяйствования, привлечение долгосрочного внешнего финансирования и обеспечение инновационного пути развития экономики Республики Беларусь», - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.