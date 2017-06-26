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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЙ УНИВЕРМАГ «БЕЛАРУСЬ» 27 ИЮНЯ ДЕЛАЕТ СКИДКУ 25% НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
10:24 27.06.2017
День скидок пройдет в универмаге «Беларусь» 27 июня, пишет агентство «Минск-Новости».
«На протяжении всего дня будут действовать скидки 25 % на все непродовольственные товары и 5% — на продовольственные, - рассказали в пресс-службе Мингорисполкома. - Также на площадке универмага с 13:00 до 18:00 состоится музыкальная программа с участием звезд белорусской эстрады: Тео, шоу барабанщиц Foxy beat show, Evan Rai, юной Валерии Миланской».
В рамках развлекательного мероприятия пройдет показ летней одежды изо льна, хлопка и вискозы. Гостей праздника ожидают также презентация немецкой бытовой техники, мастер-класс и дегустация.
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