День скидок пройдет в универмаге «Беларусь» 27 июня, пишет агентство «Минск-Новости».

«На протяжении всего дня будут действовать скидки 25 % на все непродовольственные товары и 5% — на продовольственные, - рассказали в пресс-службе Мингорисполкома. - Также на площадке универмага с 13:00 до 18:00 состоится музыкальная программа с участием звезд белорусской эстрады: Тео, шоу барабанщиц Foxy beat show, Evan Rai, юной Валерии Миланской».

В рамках развлекательного мероприятия пройдет показ летней одежды изо льна, хлопка и вискозы. Гостей праздника ожидают также презентация немецкой бытовой техники, мастер-класс и дегустация.