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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ДАМАССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
10:17 27.06.2017
Коллективная экспозиция белорусских производителей будет представлена в рамках 59-й Дамасской международной универсальной ярмарки, которая пройдет 17-26 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в структуру экспозиции войдут такие тематические разделы, как машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, транспорт и логистика и т.д.
По информации посольства Беларуси в Сирии, «позитивные изменения в плане постепенного расширения безопасных зон по всей территории Сирии формируют благоприятный фон для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Сирии с дружественными государствами, включая Беларусь».
Министерством экономики и внешней торговли Сирии принято решение разрешить зарубежным экспонентам, участвующим в коллективной экспозиции белорусских производителей, реализовать часть своей выставочной продукции сирийским покупателям. Данное решение также распространяется на товары, импорт которых в Сирию ограничен либо эксклюзивно предназначен для сирийских организаций и учреждений. Выставочные экспонаты при ввозе па территорию Сирии освобождаются от всех таможенных пошлин и налогов.
Ожидается, что участие белорусских субъектов хозяйствования в 59-й Дамасской международной ярмарке будет способствовать эффективному продвижению белорусских товаров и услуг на сирийском рынке на фоне отсутствия конкуренции со стороны стран Запада.
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