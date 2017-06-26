Коллективная экспозиция белорусских производителей будет представлена в рамках 59-й Дамасской международной универсальной ярмарки, которая пройдет 17-26 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», в структуру экспозиции войдут такие тематические разделы, как машиностроение и промышленное оборудование, сельское хозяйство и продукты питания, нефтехимическая промышленность, деревообработка и строительные материалы, легкая промышленность, транспорт и логистика и т.д.

По информации посольства Беларуси в Сирии, «позитивные изменения в плане постепенного расширения безопасных зон по всей территории Сирии формируют благоприятный фон для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Сирии с дружественными государствами, включая Беларусь».

Министерством экономики и внешней торговли Сирии принято решение разрешить зарубежным экспонентам, участвующим в коллективной экспозиции белорусских производителей, реализовать часть своей выставочной продукции сирийским покупателям. Данное решение также распространяется на товары, импорт которых в Сирию ограничен либо эксклюзивно предназначен для сирийских организаций и учреждений. Выставочные экспонаты при ввозе па территорию Сирии освобождаются от всех таможенных пошлин и налогов.

Ожидается, что участие белорусских субъектов хозяйствования в 59-й Дамасской международной ярмарке будет способствовать эффективному продвижению белорусских товаров и услуг на сирийском рынке на фоне отсутствия конкуренции со стороны стран Запада.