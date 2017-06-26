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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕЙМАН ОТЧИТАЛСЯ О СИТУАЦИИ НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ
09:59 27.06.2017

Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, среди рассмотренных на встрече вопросов - развитие агропромышленной сферы в составе Управления делами, создание новых производств, а также ситуация на ряде предприятий в Оршанском районе, в отношении которых Виктору Шейману было поручено тщательно проанализировать текущее состояние дел.

В. Шейман проинформировал о реформировании холдинга "Агрокомбинат "Мачулищи". Стоит задача развивать в организациях холдинга замкнутый цикл, включающий производство, переработку и реализацию продукции.

Ранее часть активов агрохолдинга в Брестской и Витебской областях была передана в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия будут модернизированы, в том числе с учетом необходимости активной работы по продвижению конечной продукции в различные страны и регионы мира, освоения новых направлений производства, в частности индюшатины.

Кроме того, обсуждена также работа ООО "Белагроферт". Это предприятие расположено в Гродненской области и занимается выпуском новых видов удобрений. Первый этап мощностью 120 тыс. т в год уже запущен. Второй этап аналогичной мощности будет реализован в 2017-2018 годах. На 2019-2020 годы запланирована реализация третьего этапа по выпуску микробиологических и комплексных органоминеральных удобрений. Как результат, будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие места.

Виктор Шейман также доложил о проведенных проверках на предприятиях Оршанского района, среди которых инструментальный завод, завод приборов автоматического контроля, авиаремонтный завод. В отношении развития соответствующих производств ведется активная совместная работа с Советом министров и местными властями, определены перспективы. Основная задача - выпуск качественной востребованной продукции как внутри, так и за пределами страны.

Помимо этого, было подробно доложено о работе авиаремонтного завода, существующих проблемных вопросах, перспективах освоения новых рынков. Александр Лукашенко поручил проанализировать результаты выполнения инвестиционных обязательств собственниками предприятия и в целом реализацию своих распоряжений в отношении завода, которые были подписаны в 2011 и 2016 годах.
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