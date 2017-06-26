Беларусь постепенно выходит на траекторию восстановления экономики. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая 26 июня на заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

«Результаты последних месяцев показывают, что сегодня мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики. Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП, поставленная Главой государства на первое полугодие, выполняется с опережением – 100,9 процента», - отметил Василий Матюшевский. - При этом рост инфляции находится на минимальном уровне за всю историю страны - 2,7% при прогнозе на полугодие 6,7%. снижается процентная нагрузка на реальный сектор: 15-процентная ставка по новым кредитам для юридических лиц – минимальный уровень за всю прошедшую пятилетку».

Также он констатировал улучшение финансовых результатов работы организаций. Рентабельность продаж выросла до 7,4% (с 6,6 % в январе – апреле 2016 г.), в 2,8 раза увеличена чистая прибыль, в то время как чистый убыток в расчете на одну убыточную организацию снизился на 32% (с 577 до 394,1 тыс. рублей). Выполняются задания по снижению уровня затрат. Третий месяц подряд растет реальная заработная плата на фоне ее снижения в последние два года. В целом по экономике сохранена увязка роста зарплат с производительностью труда.

Первый заместитель премьер-министра обратил внимание, что рост ВВП обеспечивается главным образом за счет внешнего спроса. «Благоприятная внешняя конъюнктура позволяет наращивать экспорт высокими темпами (119,5 % в январе – апреле 2017 г.). При этом показательно то, что опережающими темпами растет не сырьевой, а именно технологический экспорт. За четыре месяца инвестиционных товаров экспортировали почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о тенденции качественного улучшения структуры экспорта», - почеркнул Василий Матюшевский. – В целом внешняя торговля сбалансирована, сальдо сохраняется на положительном уровне - порядка 120 млн. долларов США, или 0,7% к ВВП. Это позитивно сказывается на платежном балансе страны и золотовалютных резервах, которые с начала года выросли более чем на 300 млн. долларов. При этом валютные долги государством погашаются своевременно в требуемом объеме».

Василий Матюшевский отметил, что положительную динамику в текущем периоде демонстрирует большинство отраслей, за исключением строительства. Однако основным драйвером роста выступает промышленность. Наибольшую отдачу показывают деревообработка и целлюлозно-бумажное производство, производство химических продуктов, легкая промышленность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе доклада первый вице-премьер также проинформировал депутатов о мерах, которые принимаются Правительством для закрепления положительных тенденций в промышленном секторе: снижение долговых обязательств организаций, формирование положительного сальдо их денежных потоков, поддержка внутреннего рынка за счет пролонгирования на текущий год указа № 146 о финансировании закупки техники и оборудования, поддержка экспорта в рамках указов № 466 и № 534.

Также он подчеркнул, что в 2017 году приняты меры по снижению затрат организаций промышленности: отдельным организациям возмещена часть процентов за пользование банковскими кредитами за счет средств республиканского бюджета; по отдельным энергоемким промышленным организациям принято решение о дополнительном снижении с 1 мая тарифов на электро- и теплоэнергию.

В совокупности с финансовой реструктуризацией все названные меры обеспечат рост реального сектора экономики.