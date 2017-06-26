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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОНЕЦ МАЯ В БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 37,5 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ
09:35 27.06.2017
В экономике Беларуси в мае 2017 г. было занято 4345,1 тыс. человек, сообщает Национальный статкомитет.
По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец мая 2017 г. составила 37,5 тыс. человек.
Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на конец мая 2017 г. составил 0,9% от численности рабочей силы.
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