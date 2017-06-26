Агрегат для бурения и ремонта скважин грузоподъемностью 200 т изготовило гомельское ОАО «Сейсмотехника» по заказу объединения «Белоруснефть».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, комплекс предназначен для выполнения технологических операций при бурении, освоении и ремонте скважин, а также спуска и подъема насосно-компрессорных и бурильных труб, установки эксплуатационного оборудования на устье скважин и ликвидации аварий.

В ближайшее время АРС-200 планируется мобилизовать на 22-й куст Комсомольского месторождения для строительства эксплуатационной скважины по заказу компании «Роснефть-Пурнефтегаз».

С учетом нового агрегата буровые мощности северного сервисного подразделения «Белоруснефти» составят 4 мобильных АРС-200 производства гомельского ОАО «Сейсмотехника» и стационарная буровая установка «Уралмаш 3Д-76».