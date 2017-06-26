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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИСТОВ «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» ПРОЙДЕТ В БГУ
18:35 26.06.2017

VII Международный летний университет юристов «Защита прав потребителей в современном обществе» откроется 29 июня в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие направлено на совершенствование у студентов юридических знаний в области международного, гражданского права и процесса, обмен опытом, а также создание условий для языковой практики у молодежи.

В этом году в работе университета примут участие около 180 студентов, магистрантов, аспирантов, профессоров правовых факультетов вузов Беларуси, России, Украины, Германии и Франции.

В образовательную программу включены выступления 25 юристов, среди которых профессор Отмар Зойль и доцент Керстин Пеглов из Университета Париж Запад-Нантер-Дефанс (Франция), декан юридического факультета Гетц Шульце и профессор Уве Хельман из Потсдамского университета (Германия), профессор кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ Наталья Бондаренко, доцент кафедры гражданского права Елена Салей и др.

Особенностью проведения летнего университета является его практическая направленность. После каждого выступления студенты смогут задать вопросы, принять участие в дискуссиях и обсуждениях. Кроме того, запланированы занятия по проведению детального анализа международной правоприменительной практики по вопросам защиты прав потребителей при покупке некачественных товаров, оказания финансовых и страховых услуг и др.

В рамках форума будут организованы три круглых стола: «Нововведения, предложенные Всеобъемлющим экономическим и торговым соглашением (СЕТА): как постоянный орган урегулирования инвестиционных споров связан с защитой прав потребителей?» (28 июнь, на английском языке), «Онлайн-торговля и защита прав потребителей» (30 июня, на немецком языке), «Защита прав потребителей в современном обществе» (30 июня, на французском языке). Формат круглых столов – живой разговор. Слушатели смогут высказывать свое мнение о проблеме, комментировать рассматриваемые ситуации и предлагать свое решение.

Рабочие языки летнего университета – русский, английский, французский и немецкий.

Организаторами мероприятия выступили БГУ, Потсдамский университет и Университет Западный Париж Нантер-Дефанс.

Продлится мероприятие до 1 июля.
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