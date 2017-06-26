Предприятия бытового обслуживания Минска с 28 июня по 5 июля предоставят скидки участникам и ветеранам ВОВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», в этот период ветераны смогут получить бесплатную стрижку в 2 парикмахерских. Почистить и постирать одежду, отремонтировать обувь, можно будет со скидкой 50%. Со скидкой от 30 до 50% в эти дни отремонтируют ювелирные изделия. Также по льготному тарифу можно будет сделать художественное и документальное фото.

Информацию о перечне объектов, участвующих в акции, их контактные данные можно получить по короткому номеру 167, а также на сайте ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома».