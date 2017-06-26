ЭКОНОМИКА РБ

В МАРЬИНОЙ ГОРКЕ ОТКРЫЛСЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ОАО «СВIТАНАК»

18:19 26.06.2017 ОАО «Свiтанак» открыло фирменный магазин в Марьиной Горке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин расположился по адресу ул. Октябрьская, магазин ДОРОРС «Чыгуначны».