ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА СНИЗИЛАСЬ НА 0,4%
18:15 26.06.2017

Первый за долгое время рост цен, который был зафиксирован неделей ранее, пока не получил продолжения. Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и по-прежнему находится у отметки в 1139 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Из 25 полных недель текущего года 4 завершились без изменения цен. Причем 5 раз индекс опускался на 0,1%, 6 раз на 0,2%, еще 8 раз недельное снижение превышало 0,2%. И только в двух случаях цены по итогам недели выросли.

Минувшая неделя отметилась резким скачком курса доллара. Если вторичный рынок данное событие проигнорировал, то “первичку” ослабление рубля затронуло. Цены на подавляющее число новостроек привязаны к долларовому эквиваленту, но есть и такие, где такая привязка отсутствует. За неделю они ощутимо подешевели в USD, что сказалось и на среднерыночной цене.

За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,4% и составляет сейчас 1120 $/м2.

Объем предложения квартир продолжил сокращаться. За неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,9%. При этом изменения у разных типов квартир могли сильно отличаться. Так, на 3,1% сократилось предложение 1-комнатных квартир, 2- и 3-комнатных стало меньше на 0,3% и 0,8%, соответственно. В то же время выросло количество 4-комнатных квартир (+2,2%).

За последние 2 недели общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось сильнее, чем за 10 предыдущих.

Существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей отмечено не было. Выросли только цены на 3-и 4-комнатные квартиры (+0,1-0,2%), динамика у “однушек” и “двушек” была нулевой.

По сравнению с предыдущей неделей средний уровень цен не изменился лишь во Фрунзенском районе. В Октябрьском, Ленинском, Заводском и Московском цены снизились на 0,1-0,7%. В Первомайском, Партизанском, Советском и Центральном рост составил 0,2-0,6%. Примечательно, что вторую неделю подряд рост цен наблюдается в “дорогих” районах.

В областных центрах Беларуси с 19 по 26 июня 2017 года сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 695 $/м2 (-0,3%), Витебск – 536 $/м2 (+0,3%), Гомель – 556 $/м2 (+0,5%), Гродно – 707 $/м2 (+0,6%), Могилев – 579 $/м2 (+1,0%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
валюта курс
EUR 2.1515
USD 1.9221
RUB 3.2564
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте