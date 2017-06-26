Первый за долгое время рост цен, который был зафиксирован неделей ранее, пока не получил продолжения. Индекс цен на квартиры в Минске за неделю не изменился и по-прежнему находится у отметки в 1139 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

Из 25 полных недель текущего года 4 завершились без изменения цен. Причем 5 раз индекс опускался на 0,1%, 6 раз на 0,2%, еще 8 раз недельное снижение превышало 0,2%. И только в двух случаях цены по итогам недели выросли.

Минувшая неделя отметилась резким скачком курса доллара. Если вторичный рынок данное событие проигнорировал, то “первичку” ослабление рубля затронуло. Цены на подавляющее число новостроек привязаны к долларовому эквиваленту, но есть и такие, где такая привязка отсутствует. За неделю они ощутимо подешевели в USD, что сказалось и на среднерыночной цене.

За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,4% и составляет сейчас 1120 $/м2.

Объем предложения квартир продолжил сокращаться. За неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,9%. При этом изменения у разных типов квартир могли сильно отличаться. Так, на 3,1% сократилось предложение 1-комнатных квартир, 2- и 3-комнатных стало меньше на 0,3% и 0,8%, соответственно. В то же время выросло количество 4-комнатных квартир (+2,2%).

За последние 2 недели общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось сильнее, чем за 10 предыдущих.

Существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей отмечено не было. Выросли только цены на 3-и 4-комнатные квартиры (+0,1-0,2%), динамика у “однушек” и “двушек” была нулевой.

По сравнению с предыдущей неделей средний уровень цен не изменился лишь во Фрунзенском районе. В Октябрьском, Ленинском, Заводском и Московском цены снизились на 0,1-0,7%. В Первомайском, Партизанском, Советском и Центральном рост составил 0,2-0,6%. Примечательно, что вторую неделю подряд рост цен наблюдается в “дорогих” районах.

В областных центрах Беларуси с 19 по 26 июня 2017 года сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 695 $/м2 (-0,3%), Витебск – 536 $/м2 (+0,3%), Гомель – 556 $/м2 (+0,5%), Гродно – 707 $/м2 (+0,6%), Могилев – 579 $/м2 (+1,0%).