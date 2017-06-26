В отопительный период нагрев горячей воды лабораторно-бытового корпуса БПО ОАО «Полоцктранснефть Дружба» осуществляется от системы отопления теплоисточника ОАО «Нафтан».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффектиности, протяженность этой теплотрассы более 5 км. Ввиду больших тепловых потерь и малой тепловой нагрузки в межотопительный период получать тепловую энергию от теплоисточника для нужд горячего водоснабжения нецелесообразно. Поэтому в программу по энергосбережение предприятия было включено устройство теплового насоса для горячего водоснабжения лабораторно-бытового корпуса БПО.

Для извлечения тепла из атмосферного воздуха и передачи его на нужды системы ГВС была введена в действие теплонаносная установка на базе теплового насоса типа «воздух – вода» ТН20 производства ЧПУП «Геотерматекс» мощностью 20 кВт. Общая стоимость выполнения работ составила 22632 руб.

Такие тепловые насосы легки в установке, не требуют бурения скважин и прокладки труб. Конструкция данного вида оборудования может быть выполнена в виде сплит-системы либо моноблока.

Первым сезоном работы теплового насоса стал межотопительный период с 25 апреля по октябрь 2015 г. За этот период им было выработано 23,1 Гкал (26796 кВт×ч) тепловой энергии. Расход электроэнергии составил 13282 кВт•ч. Примерно столько же тепловой энергии – 23 Гкал – было выработано тепловым насосом в горячей воде и за 2016 г.

Коэффициент трансформации (преобразования) теплоты теплового насоса составил 2.02, то есть на 1 кВт затраченной электрической энергии тепловой насос производит от 2,02 кВт и выше тепловой энергии. Чистая экономия электрической энергии составила 13514 кВт×ч, что в денежном выражении дает экономию 2540,2 руб. Реальная окупаемость внедренного оборудования – более 5 лет.

К достоинствам тепловых насосов следует отнести их экологичность и безопасность. Применяемые в тепловых насосах фреоны не содержат хлоруглеродов и не разрушают озоновый слой. Эти агрегаты практически взрыво- и пожаробезопасны. Нет топлива, нет открытого огня, опасных газов или смесей. Ни одна деталь не нагревается до температур, способных вызвать воспламенение горючих материалов. Остановки агрегата не приводят к его поломкам или замерзанию жидкостей. В сущности, тепловой насос опасен не более чем холодильник.

Недостатком же воздушных тепловых насосов является более низкий коэффициент преобразования тепла, связанный с низкой температурой кипения хладагента во внешнем «воздушном» испарителе.

Сравнительно низкая температура нагреваемой таким тепловым насосом воды, в большинстве случаев не более +60°С, делает проблематичным его использование для отопления жилых домов, но удовлетворяет требованиям горячего водоснабжения предприятий.