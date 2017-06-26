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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС ОБЕСПЕЧИЛ 40% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:49 26.06.2017
Субъекты малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Минской области уплатили 441,1 млн руб., или 116,2% к уровню января-мая 2016 года в текущих ценах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, доля их платежей составила 40%.
В том числе от индивидуальных предпринимателей за январь-май 2017 года в бюджет поступило платежей в сумме 27,6 млн руб., что на 3,2 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп поступления в текущих ценах составил 113,1%.
По состоянию на 01.06.2017 в Минской области зарегистрировано 57058 субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с данными аналогичного периода прошлого года их количество в целом по области увеличилось на 113 плательщиков.
По состоянию на 01.06.2017 года в налоговых инспекциях Минской области на учете состояло 36066 ИП, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 88.
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