Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала список ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100 в специальном приложении к журналу FORTUNE за второй квартал 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации Парка высоких технологий, в рейтинг вошли компании, представленные в ПВТ: Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group, Intetics и Itransition.

Компании оценивали по пяти характеристикам: размер и темпы роста, отзывы клиентов, награды и сертификаты, развитие инноваций, корпоративная социальная ответственность.

"Получатели услуг знают, что существуют сотни квалифицированных провайдеров услуг, но им нужно понять, чем одни отличаются от других, что их делает особенными. Global Outsourcing 100 как раз и выполняет эту задачу", отметила Дэби Хамилл, исполнительный директор IAOP.

IAOP – Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга – организация, которая устанавливает стандарты аутсорсинга и поддерживает его развитие. Объединяя свыше 120 000 компаний и их партнеров, ассоциация защищает интересы индустрии аутсорсинга, помогает компаниям по всему миру развивать аутсорсинг, повышать ROI (коэффициент окупаемости инвестиций) и расширять возможности аутсорсинга в бизнесе.