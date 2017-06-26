ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ КОМПАНИЙ ИЗ ПВТ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ THE 2017 GLOBAL OUTSOURCING 100
17:42 26.06.2017

Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала список ведущих поставщиков услуг аутсорсинга The Global Outsourcing 100 в специальном приложении к журналу FORTUNE за второй квартал 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации Парка высоких технологий, в рейтинг вошли компании, представленные в ПВТ: Bell Integrator, Ciklum, EPAM Systems, IBA Group, Intetics и Itransition.

Компании оценивали по пяти характеристикам: размер и темпы роста, отзывы клиентов, награды и сертификаты, развитие инноваций, корпоративная социальная ответственность.

"Получатели услуг знают, что существуют сотни квалифицированных провайдеров услуг, но им нужно понять, чем одни отличаются от других, что их делает особенными. Global Outsourcing 100 как раз и выполняет эту задачу", отметила Дэби Хамилл, исполнительный директор IAOP.

IAOP – Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга – организация, которая устанавливает стандарты аутсорсинга и поддерживает его развитие. Объединяя свыше 120 000 компаний и их партнеров, ассоциация защищает интересы индустрии аутсорсинга, помогает компаниям по всему миру развивать аутсорсинг, повышать ROI (коэффициент окупаемости инвестиций) и расширять возможности аутсорсинга в бизнесе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
валюта курс
EUR 2.1515
USD 1.9221
RUB 3.2564
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте