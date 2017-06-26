Российский рубль не только перестал падать, но и слегка укрепился. Благодаря этому курсы доллара и евро в Беларуси снижаются уже несколько торговых сессий подряд, а курс российского рубля растет.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, напряженность на российском валютном рынке действительно спала.

«Формально причиной для укрепления рубля мог стать рост цен на нефть и налоговый период, который как раз сейчас в самом разгаре. Но фактически причина кроется в изменении настроений инвесторов: волнения улеглись, участники рынка ожидают коррекции, спрос на рубли растет», – сказала Ж. Кулакова.

Она отметила, что на белорусском рынке регулятор не спешит резко понижать курсы доллара и евро и в первую очередь повышает курс российского рубля, приближая его к отметке 3,3.

«В ходе последних нескольких сессий доллар и евро теряли по 0,1-0,3%, а российский рубль прибавлял по 0,7%. Это объясняется тем, что для нашей экономики всё же в приоритете дорогой российский рубль, а не дешевые доллар и евро», – пояснила Ж. Кулакова.

При этом эксперт заметила, что, если исходить из прогнозов Минэкономразвития и заявлений российских чиновников, российскому рублю еще есть куда падать.

«Даже при неизменных ценах на нефть российская валюта может упасть еще на 5-7%, если повторится виток резкого оттока капитала из облигаций федерального займа. Коварство ситуации в том, что она может сдетонировать в любой момент – через несколько дней, недель или месяцев. А может и вовсе не сдетонировать, если внешние факторы для рубля (в основном это нефть и геополитика) будут складываться благоприятно. Так или иначе, риски для российской валюты присутствуют, а значит, есть они и для белорусского рубля. Эти риски носят исключительно внешний характер, и хоть как-то повлиять на них не представляется возможным», – сказала Ж. Кулакова.