Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко 27 июня проведет прием граждан и юридических лиц в Брестском филиале РУП «Белтелеком» (пр-т. им. П.М.Машерова, 21, каб. 412) с одновременным подключением «прямой» телефонной линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, жители области могут задать вопросы, затрагивающие деятельность почтовой и электросвязи, телевидения, радиовещания, информатизации с 12.00 до 13.00.

Предварительная запись по телефону: 8(0162) 227504.

«Прямая» телефонная линия 8 (0162) 22-11-00.