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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ 27 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ
17:22 26.06.2017
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко 27 июня проведет прием граждан и юридических лиц в Брестском филиале РУП «Белтелеком» (пр-т. им. П.М.Машерова, 21, каб. 412) с одновременным подключением «прямой» телефонной линии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, жители области могут задать вопросы, затрагивающие деятельность почтовой и электросвязи, телевидения, радиовещания, информатизации с 12.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефону: 8(0162) 227504.
«Прямая» телефонная линия 8 (0162) 22-11-00.
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