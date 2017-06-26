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ЭКОНОМИКА РБ
СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ОТКРЫЛ МАГАЗИН В ИТАЛИИ
17:05 26.06.2017
ОАО «Стеклозавод «Неман» открыло магазин CRISTALLI&CRISTALLI di NEMAN в итальянском городе Читтаделла (Via Roma 10 Regione Padova).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый магазин белорусского бренда Neman в этой стране.
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