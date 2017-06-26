ЭКОНОМИКА РБ

СТЕКЛОЗАВОД «НЕМАН» ОТКРЫЛ МАГАЗИН В ИТАЛИИ

17:05 26.06.2017 ОАО «Стеклозавод «Неман» открыло магазин CRISTALLI&CRISTALLI di NEMAN в итальянском городе Читтаделла (Via Roma 10 Regione Padova). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый магазин белорусского бренда Neman в этой стране.