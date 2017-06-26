От индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога за январь-май 2017 года в бюджет Брестской области поступило единого налога в сумме 5615,7 тыс. рублей, что на 1346,2 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп поступления в текущих ценах составил 131,5%.

По состоянию на 01.06.2017 в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 14198 ИП – плательщиков единого налога.