|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 5,6 МЛН РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
16:44 26.06.2017
От индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога за январь-май 2017 года в бюджет Брестской области поступило единого налога в сумме 5615,7 тыс. рублей, что на 1346,2 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп поступления в текущих ценах составил 131,5%.
По состоянию на 01.06.2017 в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 14198 ИП – плательщиков единого налога.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 26.06.2017
Конвертация в банках
на 26.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте