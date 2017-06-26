ЭКОНОМИКА РБ

СИСТЕМА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БЖД БУДЕТ НЕДОСТУПНА В НОЧЬ С 26 НА 27 ИЮНЯ

16:16 26.06.2017 Система продажи проездных документов через сеть Интернет Белорусской железной дороги будет недоступна с 23.00 26 июня до 7.00 27 июня. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технических работ.