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ЭКОНОМИКА РБ
СИСТЕМА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БЖД БУДЕТ НЕДОСТУПНА В НОЧЬ С 26 НА 27 ИЮНЯ
16:16 26.06.2017
Система продажи проездных документов через сеть Интернет Белорусской железной дороги будет недоступна с 23.00 26 июня до 7.00 27 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технических работ.
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